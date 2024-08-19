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Суд в Приморье оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку, который был осужден во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Об этом информирует РИА Новости.
Адвокат Инна Кириченко, представляющая интересы американца, заявила о своём несогласии с вынесенным приговором, назвав его незаконным и несправедливым. Она также попросила передать уголовное дело её подзащитного на повторное рассмотрение. По словам защитника, суд первой инстанции вынес приговор, не основываясь на материалах дела, проигнорировал ряд доказательств, подтверждающих невиновность Блэка и неправильно истолковал его действия в отношении потерпевшей.
Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По её словам, суд правильно квалифицировал действия Блэка по обоим пунктам обвинения, а назначенное ему наказание соответствует тяжести совершённого преступления. Она также попросила оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.
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Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По её словам, суд правильно квалифицировал действия Блэка по обоим пунктам обвинения, а назначенное ему наказание соответствует тяжести совершённого преступления. Она также попросила оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
«Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитала решение судья.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.
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Дарья Осипова