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Суд в Приморье оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку

19 августа 2024, 06:56
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Приморье оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку, который был осужден во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Об этом информирует РИА Новости.
Адвокат Инна Кириченко, представляющая интересы американца, заявила о своём несогласии с вынесенным приговором, назвав его незаконным и несправедливым. Она также попросила передать уголовное дело её подзащитного на повторное рассмотрение. По словам защитника, суд первой инстанции вынес приговор, не основываясь на материалах дела, проигнорировал ряд доказательств, подтверждающих невиновность Блэка и неправильно истолковал его действия в отношении потерпевшей.

Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По её словам, суд правильно квалифицировал действия Блэка по обоим пунктам обвинения, а назначенное ему наказание соответствует тяжести совершённого преступления. Она также попросила оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.



«Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитала решение судья.

Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

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FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области
19 августа 2024, 04:28

Фото: istock/NiseriN

Два села в Валуйском городском округе Белгородской области подверглись нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены дома и легковые автомобили. Пострадавших нет, говорится в сообщении губернатора области Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале.
«В селе Логачевка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение», – заявил Гладков.

Также в Новопетровке беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывчатку и повредил автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области прокомментировал сложную ситуацию в Шебекино, охарактеризовав ее как сложную.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
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#дрон
#автомобили
#взрыв
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Сырский скрывал подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область
19 августа 2024, 02:02

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Украина поставила своих западных союзников перед фактом, вторгнувшись в Курскую область России, и они не возражали. Подробности подготовки к нападению раскрыл журнал The Economist, ссылаясь на источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным издания, главнокомандующий армии Александр Сырский всячески пытался скрыть передвижение войск к границе. Согласно информации, опубликованной в СМИ, переброска бойцов осуществлялась под предлогом подготовки к предстоящему наступлению российских войск на Сумы.

В начале августа бойцы ВСУ начали подозревать, что происходит что-то серьезное, когда им неожиданно выдали новое снаряжение – каски с наушниками и автоматы. Как выяснилось позже, они проводили учения в имитированной российской деревне.

По словам украинских солдат, когда им рассказали о планах, они не поверили своим командирам, смеялись и шутили, будто сегодня 1 апреля.

«Командир просто улыбнулся, зная, что мы понятия не имеем, что нас ждет», – рассказал боец ВСУ по имени Сергей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей оккупации Курской области является создание буферной зоны на российской территории.

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#россия
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Вернулся через год за телом товарища и исчез: в горах Пакистана пропал альпинист Нилов
Российский альпинист Нилов пропал в горах на севере Пакистана после обвала льда
19 августа 2024, 01:54

Фото: iStock/MikeLaptev

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести в горах на севере Пакистана после обвала льда, двое других с тяжелыми травмами застряли на вершине Гашербрум IV. Об этом сообщает газета Arab News.
По данным издания, в сентябре прошлого года Нилов упал с горы Ашербрум вместе с другом Дмитрием Головченко, после чего спасти удалось только первого скалолаза. Спустя год Нилов решил вернуться в пакистанские горы, чтобы вернуть домой тело товарища, указано в материале.
«Альпинисты входили в состав российской команды из пяти человек — Сергея Нилова, Михаила Миронова, Алексия Баутина, Сергея Миронова и Евгения Лаблокова, которые отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко», — поясняют в статье.
Отмечается, что после обрушения льда Баутина и Лаблокова эвакуировали на вертолете, Мироновы застряли в горах с травмами, а Нилов пропал без вести.

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#вертолёт
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Самолет со спасателями МЧС прилетел к месту поисков пропавших в Охотском море
19 августа 2024, 01:35

Фото: iStock/andrej67

К месту поисков пропавших двух мужчин и 15-летнего школьника в Охотском море прилетел еще один самолет со спасателями МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что участники операции уже обследовали 55 тысяч кв.м. моря и 2 тысячи км береговой линии.
«Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна», — указано в сообщении МЧС.
Братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван, отплыли 9 августа от мыса Перовского на катамаране «Байкат» в сторону Сахалина. Уже больше 10 дней об их местонахождении ничего неизвестно, связь с пропавшими отсутствует.

Поиски пропавших организовали как со стороны Хабаровского края, так и со стороны острова Сахалин. Спасатели используют беспилотники и проинформировали все проходящие мимо суда.

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#самолет
#спасатели
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#сын
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В израильском Тель-Авиве подорвали автомобиль
Times of Israel: в Тель-Авиве взорвался автомобиль, погиб мужчина
19 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/trikolor

В израильском Тель-Авиве взорвался автомобиль, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. У правоохранителей есть подозрения, что погибший перевозил взрывчатку, указано в материале.
По первоначальной информации, преступление не стали связывать с терроризмом и опирались на версию о криминале.

Однако позже глава тель-авивского полицейского округа Перец Амар заявил, что после появления новых данных, ситуация перестала быть столь однозначной.
«Погибший — не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство», — заявил Амар.
Правоохранители продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах случившегося.

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При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек, 16 в больнице

В Днепре подожгли машину военного
#преступление
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#человек
#израиль
#взрыв
#автомобиль
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Полиция ФРГ назвала причину пожара на колесе обозрения
Полиция ФРГ: под колесом обозрения вспыхнул материал, огонь перешел на кабинку
19 августа 2024, 00:48

Фото: iStock/heckepics

Причиной пожара на колесе обозрения в Саксонии стало воспламенение вещества, находящегося под аттракционом. Об этом сообщается на странице полиции федеральной земли Германии в социальной сети X.
«После работы следователя по причинам пожара доступна предварительная оценка. Изначально неизвестным образом загорелся материал под колесом обозрения. В результате огонь перекинулся на кабинку», – заявили сотрудники правоохранительных органов.

По данным газеты Bild, под колесом обозрения лежали коврики, которые могли загореться от выброшенной сигареты, фейерверка или зажигательного устройства.

Напомним, инцидент произошел на фестивале в городе Лейпциг. Во время празднования загорелись две кабинки с людьми внутри. По данным Немецкого Красного Креста, два человека получили серьезные травмы и в настоящее время находятся в больнице. В общей сложности пострадали 65 человек.

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#германия
#полиция
#фейерверк
#пожар
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Летчик самолета ВКС РФ избежал столкновения с истребителем коалиции США в Сирии
19 августа 2024, 00:05

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

В Сирии летчик самолета Ан-30 ВКС России избежал столкновения с истребителем-бомбадировщиком F/А-18 коалиции США. Об этом со ссылкой на замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка сообщает РИА Новости. Инцидент, согласно заявлению, произошел 17 августа над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте почти 7 километров.
«…произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — говорится в сообщении.
Ранее в небе на востоке Франции столкнулись два французских истребителя Rafalе во время тренировочного полета, сообщил президент Макрон. По его данным, два человека из одного из самолетов погибли.

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Стали известны детали атаки ВСУ на Россию
The Economist: изначально ВСУ планировали атаку на Брянскую область
19 августа 2024, 00:01

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Прежде чем атаковать Курскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нападение на Брянскую область. Эту подробность раскрыл журнал The Economist, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что украинское военное командование также рассматривало вариант комбинированной атаки на несколько регионов России. Целью нападения было отвлечь внимание России от Донбасса и создать козырь для будущих переговоров.

По данным издания, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал планы в секрете. Он встречался в узком кругу и тайно беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.

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#александр сырский
#владимир зеленский
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#брянская область
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#россия
#переговоры
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Зеленский и Сырский разошлись во мнении относительно атаки на Курскую область
The Economist: Зеленский и Сырский разошлись в стратегиях атаки на Курск
18 августа 2024, 23:50

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сыский разошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist со ссылкой на источники в Генштабе сообщает, что разногласия вызваны осторожным подходом СЫрского, в то время как украинский лидер желает максимальной активизации наступления.
Главком ВСУ сосредоточен на расширении своих флангов, чтобы создать линию обороны в районе российской границы. Один из помощников Сырского рассказал: «Сырский – не дурак, он знает, что рывок вперед поставит под угрозу всю операцию».

По последним данным, от 10 000 до 20 000 украинских военнослужащих стремятся контролировать южный берег реки Сейм к северо-западу от Суджи.

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#владимир зеленский
#александр сырский
#курская область
#россия
#всу
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