Самолет со спасателями МЧС прилетел к месту поисков пропавших в Охотском море

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К месту поисков пропавших двух мужчин и 15-летнего школьника в Охотском море прилетел еще один самолет со спасателями МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что участники операции уже обследовали 55 тысяч кв.м. моря и 2 тысячи км береговой линии.
«Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна», — указано в сообщении МЧС.Братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван, отплыли 9 августа от мыса Перовского на катамаране «Байкат» в сторону Сахалина. Уже больше 10 дней об их местонахождении ничего неизвестно, связь с пропавшими отсутствует.
Поиски пропавших организовали как со стороны Хабаровского края, так и со стороны острова Сахалин. Спасатели используют беспилотники и проинформировали все проходящие мимо суда.
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