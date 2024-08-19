Вернулся через год за телом товарища и исчез: в горах Пакистана пропал альпинист Нилов

К месту поисков пропавших двух мужчин и 15-летнего школьника в Охотском море прилетел еще один самолет со спасателями МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что участники операции уже обследовали 55 тысяч кв.м. моря и 2 тысячи км береговой линии.