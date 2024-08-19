Вернулся через год за телом товарища и исчез: в горах Пакистана пропал альпинист Нилов

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Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести в горах на севере Пакистана после обвала льда, двое других с тяжелыми травмами застряли на вершине Гашербрум IV. Об этом сообщает газета Arab News.
По данным издания, в сентябре прошлого года Нилов упал с горы Ашербрум вместе с другом Дмитрием Головченко, после чего спасти удалось только первого скалолаза. Спустя год Нилов решил вернуться в пакистанские горы, чтобы вернуть домой тело товарища, указано в материале.
Отмечается, что после обрушения льда Баутина и Лаблокова эвакуировали на вертолете, Мироновы застряли в горах с травмами, а Нилов пропал без вести.
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«Альпинисты входили в состав российской команды из пяти человек — Сергея Нилова, Михаила Миронова, Алексия Баутина, Сергея Миронова и Евгения Лаблокова, которые отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко», — поясняют в статье.
Отмечается, что после обрушения льда Баутина и Лаблокова эвакуировали на вертолете, Мироновы застряли в горах с травмами, а Нилов пропал без вести.
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Данил Пономарев