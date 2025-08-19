На Юге Москвы группа мужчин украла товары на 120 тысяч рублей из супермаркета

19 августа 2025, 21:10

Полиция расследует кражу из магазина на юге Москвы

Фото: Istock/Fedorovekb

В Москве оперативно задержали подозреваемых в краже товаров из супермаркета на сумму 120 тысяч рублей. Инцидент произошёл на Пролетарском проспекте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.