На Юге Москвы группа мужчин украла товары на 120 тысяч рублей из супермаркета

Полиция расследует кражу из магазина на юге Москвы
Фото: Istock/Fedorovekb

В Москве оперативно задержали подозреваемых в краже товаров из супермаркета на сумму 120 тысяч рублей. Инцидент произошёл на Пролетарском проспекте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.



По данным ведомства, неизвестные в ночное время повредили дверь магазина и, проникнув внутрь, вынесли из торгового зала уголь для мангалов, алкоголь, молочные изделия и другие товары, погрузив их в три тележки.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали двух 22-летних мужчин. Один является местным жителем, ранее судимым, второй — приезжим. По предварительной информации, один из задержанных непосредственно участвовал в хищении, а второй находился на улице в качестве подстраховки.

В настоящее время устанавливается личность и местонахождение третьего участника инцидента. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Щелокова

