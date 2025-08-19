На Юге Москвы группа мужчин украла товары на 120 тысяч рублей из супермаркета
В Москве оперативно задержали подозреваемых в краже товаров из супермаркета на сумму 120 тысяч рублей. Инцидент произошёл на Пролетарском проспекте, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, неизвестные в ночное время повредили дверь магазина и, проникнув внутрь, вынесли из торгового зала уголь для мангалов, алкоголь, молочные изделия и другие товары, погрузив их в три тележки.
В результате оперативных мероприятий полицейские задержали двух 22-летних мужчин. Один является местным жителем, ранее судимым, второй — приезжим. По предварительной информации, один из задержанных непосредственно участвовал в хищении, а второй находился на улице в качестве подстраховки.
В настоящее время устанавливается личность и местонахождение третьего участника инцидента. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
