В российском регионе посетителей эвакуировали с остановившегося колеса обозрения
В минувшие выходные в городе Шадринске произошел инцидент с остановкой одного из популярных аттракционов в местном парке культуры и отдыха. По информации, распространенной пресс-службой Главного управления МЧС России по Курганской области, произошла внезапная остановка колеса обозрения.
Аттракцион «Колесо обозрения» в городе Шадринске внезапно остановился в результате перебоя с электроснабжением. На момент остановки в нескольких кабинках находились посетители, которые в результате оказались заблокированы на высоте, достигающей примерно 15 метров.
На место происшествия оперативно выехали расчеты экстренных служб. Спасателям МЧС потребовалось использовать специальную технику — автолестницу, чтобы безопасно спустить всех людей на землю. По завершению спасательной операции было установлено, что в результате данного происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось об инциденте в торговом центре Екатеринбурга, где двухлетнего ребёнка затянуло в эскалатор.
Читайте также: