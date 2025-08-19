В российском регионе посетителей эвакуировали с остановившегося колеса обозрения

19 августа 2025, 20:39

В Шадринске колесо обозрения остановилось из-за отключения электричества

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Курганской области

В минувшие выходные в городе Шадринске произошел инцидент с остановкой одного из популярных аттракционов в местном парке культуры и отдыха. По информации, распространенной пресс-службой Главного управления МЧС России по Курганской области, произошла внезапная остановка колеса обозрения.