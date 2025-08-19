В Москве сотрудники Росгвардии помогли батюшке завести заглохший автомобиль

19 августа 2025, 19:55

В Москве сотрудники Росгвардии помогли священнику завести машину

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

На одной из улиц в центре столицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали техническую помощь водителю, у которого заглох автомобиль. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве.