В Москве сотрудники Росгвардии помогли батюшке завести заглохший автомобиль
На одной из улиц в центре столицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали техническую помощь водителю, у которого заглох автомобиль. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве.
Во время планового патрулирования на Большой Спасской улице военные обратили внимание на автомобиль с включенными аварийными огнями. Подойдя к машине, они узнали, что у водителя, представителя духовенства, сел аккумулятор, из-за чего он не мог продолжить движение.
Для решения проблемы патрульные применили технологию «прикуривания» — с помощью специальных проводов они соединили аккумуляторы двух машин. Это позволило завести заглохший автомобиль. Сообщается, что водитель выразил сотрудникам Росгвардии благодарность за содействие.
