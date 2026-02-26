На юге Москвы мужчина зарезал свою бывшую девушку и уехал из России
На юге Москвы мужчина зарезал свою 22-летнюю бывшую возлюбленную и уехал из России. От полученных ранений девушка скончалась в больнице.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 21 февраля. По версии следствия, после нападения подозреваемый покинул страну. Сотрудники Следственного комитета России по Москве допрашивают свидетелей и проводят осмотр места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранту заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы устанавливают его местонахождение.
