В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка

26 февраля 2026, 12:57

В Москве врачи спасли 6-летнего ребенка с застрявшей в желудке оливкой

Фото: iStock/Golfcuk

Московские врачи спасли шестилетнего ребенка, у которого в желудке застряла оливка. Об этом проинформировали в столичном департаменте здравоохранения.