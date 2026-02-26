В Москве врачи спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка
Московские врачи спасли шестилетнего ребенка, у которого в желудке застряла оливка. Об этом проинформировали в столичном департаменте здравоохранения.
В детскую больницу имени З. А. Башляевой поступил маленький пациент с жалобами на тошноту. Выяснилось, что накануне он проглотил целую оливку.
По результатам обследования было установлено, что инородное тело размером около трёх на два сантиметра застряло в желудке, где набухло, что могло привести к закупорке кишечника, пояснили в медицинском учреждении. Врачи провели эндоскопическое исследование под наркозом и успешно извлекли оливку. Ребёнка выписали из больницы, и он уже вернулся домой в хорошем состоянии.
