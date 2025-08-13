На юге Москвы парализовано движение из-за ДТП

13 августа 2025, 19:12

Дептранс: ДТП с тремя машинами произошло на СВХ на юге Москвы

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Москве на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) произошло ДТП с участием трёх автомобилей, сообщает Дептранс.