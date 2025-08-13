На юге Москвы парализовано движение из-за ДТП
В Москве на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) произошло ДТП с участием трёх автомобилей, сообщает Дептранс.
На месте работают экстренные службы, уточняются причины аварии и информация о возможных пострадавших. По данным ведомства, движение в районе инцидента затруднено на 7,4 км; водителям рекомендовали выбирать объездные маршруты.
Ранее также сообщалось о столкновении на МКАД: видеорегистратор одного из очевидцев зафиксировал, как легковой автомобиль врезался в заднюю часть белой машины. От удара машины разлетелись в стороны, по проезжей части разлетелись детали, и оба автомобиля получили повреждения.
Информация о пострадавших в том случае не уточняется.
