Незнакомец пытался изнасиловать ребенка в российском регионе
В Чите полиция разыскивает мужчину, напавшего на девочку-подростка в посёлке КСК, сообщает Chita.ru.
Инцидент произошёл вечером 13 августа: злоумышленник попытался совершить над ней насильственные действия, но его отпугнули очевидцы. Один из прохожих пустился в погоню за подозреваемым, однако догнать не сумел.
По описанию, мужчине около 25 лет, у него залысины и борода. В региональном МВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что ведётся розыск.
Ранее, 10 августа, в Москве в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе мужчина напал на женщину и надругался над ней. По версии следствия, он воспользовался отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого 40 лет задержали.
