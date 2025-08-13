Незнакомец пытался изнасиловать ребенка в российском регионе

13 августа 2025, 18:44

В Забайкалье незнакомец хотел изнасиловать ребенка на улице

Фото: istockphoto/blinow61

В Чите полиция разыскивает мужчину, напавшего на девочку-подростка в посёлке КСК, сообщает Chita.ru.