Страдающий психическим расстройством житель Екатеринбурга украл у экс-жены детей и увёз их в другой город

13 августа 2025, 18:56

Житель Екатеринбурга украл у экс-жены двоих сыновей и увёз их в Нижний Новгород

Фото: iStock/urzine

Житель Екатеринбурга, страдающий психическим расстройством, украл детей у бывшей жены и увёз их в Нижний Новгород. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.