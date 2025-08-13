Страдающий психическим расстройством житель Екатеринбурга украл у экс-жены детей и увёз их в другой город
Житель Екатеринбурга, страдающий психическим расстройством, украл детей у бывшей жены и увёз их в Нижний Новгород. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
После развода Любовь разрешила бывшему супругу Артёму видеться с сыновьями только в присутствии других взрослых. 8 августа отец забрал Филиппа и Савелия (шесть и пять лет) из детского сада, сообщив им и экс-жене, что они вместе поедут на дачу к бабушке.
Спустя три дня мать запаниковала, поскольку Артём не отвечал на звонки и сообщения. Любовь отправилась в полицию и написала заявление. Сотрудникам удалось найти водителя, который подвозил мужчину с двумя детьми. Он довёз их до Нижнего Новгорода, где они, возможно, находятся и сейчас.
Поиски украденных отцом детей ведутся уже около недели. К операции подключились волонтёры.
