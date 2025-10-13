На юге Москвы пациент разгромил машину скорой помощи
В Москве во время очередного выезда врачи забрали мужчину для оказания медицинской помощи, однако пациент неожиданно начал вести себя неадекватно. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.
По прибытию машины скорой помощи мужчина с дикими криками стал громить оборудование и выкидывать документы. Медикам пришлось покинуть автомобиль и дождаться приезда полиции.
Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали дебошира. К счастью, медицинский персонал не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
