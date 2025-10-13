В Москве на детской площадке найден мертвым 17-летний подросток
На детской площадке в районе Левобережный на севере Москвы обнаружили тело 17-летнего мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, тело подростка было найдено в парке «Дружба» без признаков жизни. Существует предположение, что молодой человек мог употреблять наркотики, однако подробности инцидента пока не раскрываются.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, территория ограждена лентами. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.
Читайте также: