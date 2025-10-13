«Перелом вместо коктейля»: В петербургском баре официантка сломала руку гостю
В баре Санкт-Петербурга произошёл инцидент, который привёл к серьёзной травме посетителя. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Во время армрестлинг-поединка за коктейль официантка вмешалась в борьбу, чтобы помочь одному из гостей, который ей понравился. В результате её действий у другого участника сломалась рука.
Перелом со смещением потребовал наложения гипса. Пострадавший заявил, что администрация заведения не связалась с ним после происшествия. Он обратился в полицию, но бар отрицает свою вину.
Представители заведения предложили компенсацию в 100 тысяч рублей, но пострадавший оценивает ущерб в 500 тысяч. На восстановление после травмы потребуется не менее шести месяцев.
