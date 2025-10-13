«Перелом вместо коктейля»: В петербургском баре официантка сломала руку гостю

13 октября 2025, 12:26

В баре Петербурга посетителю сломали руку во время спора за коктейль

Фото: Istock/Olena Vasylieva

В баре Санкт-Петербурга произошёл инцидент, который привёл к серьёзной травме посетителя. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.