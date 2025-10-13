В Екатеринбурге 15 детей пострадали из-за распыления перцового баллончика
В школе №76 Екатеринбурга 15 детей пострадали в результате инцидента с распылением перцового баллончика. Как сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что сейчас медицинские специалисты осматривают девять школьников. Шестерым из пострадавших уже оказали помощь на месте, и их госпитализация не требуется. В школе работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
