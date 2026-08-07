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Россиянка выпала с балкона 12-го этажа и выжила

Жительница Оренбурга выжила после падения с 12-го этажа
Фото: Istock/brizmaker

В Оренбурге 20-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты. Подробности приводит 56.ru.



Инцидент произошёл в Ленинском районе. Местная жительница в состоянии алкогольного опьянения вышла на общий балкон одной из многоэтажек, села на перила, не удержалась и рухнула вниз с высоты 12-го этажа.

Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на тяжёлые повреждения, девушка выжила и остаётся в сознании. Врачи направили информацию о произошедшем в полицию.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Они проверяют версию о том, что падение могло не быть случайностью — не исключают, что кто-то мог толкнуть пациентку.

Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье. Там студентка сожгла свою квартиру из-за «устройств слежки».

Ольга Щелокова

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