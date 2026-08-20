На юге Перу сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2
На юге Перу зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Национальный сейсмологический центр.
Специалисты ведомства определили эпицентр в 35 километрах к северу от города Коракора, который выполняет функции столицы провинции Паринакочас. Очаг подземных толчков находился на глубине 108 километров.
По состоянию на текущий момент местные власти не располагают информацией о разрушениях зданий или инфраструктуры. Медицинские службы тоже не сообщали о пострадавших среди населения.
Сейсмологи продолжают мониторить ситуацию и анализировать возможные афтершоки. Жители близлежащих районов ощутили сильные колебания грунта, однако паника в городах не возникла. Экстренные службы сохраняют готовность к оперативному реагированию в случае ухудшения обстановки.
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