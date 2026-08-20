Россиянин избивал жену на улице и ударил скейтом прохожую, вступившуюся за неё
В Воронеже местный житель напал на прохожую, которая попыталась защитить его жену от побоев. Об этом сообщает vrn.mk.ru.
Инцидент случился 17 августа на Ленинском проспекте. Очевидица увидела, как мужчина оскорбляет и избивает свою супругу, и решила вмешаться, поскольку остальные прохожие оставались безучастными.
В ответ агрессор переключился на неё: подбежал и с размаха ударил скейтом по лицу. В результате у женщины деформировалась носовая перегородка и началось сильное кровотечение. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Медики вправили пострадавшей носовую перегородку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Читайте также: