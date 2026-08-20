Россиянин избивал жену на улице и ударил скейтом прохожую, вступившуюся за неё

20 августа 2026, 22:36

Житель Воронежа ударил скейтом по лицу женщину, заступившуюся за его супругу

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Воронеже местный житель напал на прохожую, которая попыталась защитить его жену от побоев. Об этом сообщает vrn.mk.ru.