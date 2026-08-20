Две девочки из российского села получили травмы в аварии с квадроциклом
В селе Нижегородской области произошла авария с участием квадроцикла, в которой пострадали две девочки. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент случился на территории Воротынского округа. За рулём квадроцикла без государственных номеров находилась девочка, у которой не было водительских прав. Она отвлеклась на собаку, неожиданно выбежавшую на проезжую часть, из-за чего транспортное средство опрокинулось.
Обеих пострадавших 2011 и 2013 годов рождения госпитализировали с травмами. В отношении родителей водителя составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Сотрудники проводят проверку и выясняют степень тяжести полученных повреждений.
До этого сообщалось об инциденте в Новой Москве. Там 13-летний мальчик на мопеде столкнулся с автомобилем.
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