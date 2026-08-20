Россиянин дважды за день обнёс бар, чтобы отметить день рождения

20 августа 2026, 21:12

В Чите задержали мужчину по подозрению в двойной краже алкоголя из бара

Фото: Istock/Richard_G

В Чите сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в краже алкоголя из бара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Забайкалью.