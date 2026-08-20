Россиянин дважды за день обнёс бар, чтобы отметить день рождения
В Чите сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в краже алкоголя из бара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Забайкалью.
Установлено, что мужчина совершил хищение дважды в один день, когда отмечал свой день рождения.
Первый раз злоумышленник зашёл в увеселительное заведение, взял из холодильника несколько бутылок спиртного и вышел, не реагируя на требования продавца остановиться. Позже он вернулся в бар, проник в служебную комнату и оттуда похитил алкогольные напитки.
Сотрудники ГУ МВД России по Забайкалью оперативно установили личность нарушителя и задержали его. На допросе фигурант пояснил, что хотел бесплатно выпить в честь своего праздника. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»).
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