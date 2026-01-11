Пропавшую в Башкирии девочку обнаружили в бессознательном состоянии на замерзшем водохранилище
Пропавшую во время прогулки у Павловского водохранилища в Башкирии 15-летнюю девочку обнаружили на замёрзшей поверхности водоёма без сознания и с признаками переохлаждения.
Как сообщил глава госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, спасатели эвакуировали её на берег, согрели, оказали первую помощь и передали медикам. По его словам, школьница приехала из Уфы вместе с отцом на отдых в туристический комплекс в Караидельском районе.
Утром она вышла на прогулку, но к обеду не вернулась. После безуспешных попыток дозвониться и самостоятельных поисков отец обратился в экстренные службы.
Спасатели с помощью судна на воздушной подушке обследовали берег и акваторию водохранилища и примерно за полчаса нашли девочку в середине водоёма. Как уточнил Первов, она заблудилась и не смогла самостоятельно вернуться. Сознание ребенок потерял из-за переохлаждения, заключил источник.
