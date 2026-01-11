Пропавшую в Башкирии девочку обнаружили в бессознательном состоянии на замерзшем водохранилище

11 января 2026, 22:13

Пропавшую у Павловского водохранилища в Башкирии девочку обнаружили без сознания

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пропавшую во время прогулки у Павловского водохранилища в Башкирии 15-летнюю девочку обнаружили на замёрзшей поверхности водоёма без сознания и с признаками переохлаждения.