Бесследно исчезнувшего на Кипре российского бизнесмена ищет полиция
Власти Кипра разыскивают бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который, по данным полиции, пропал 7 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную местными правоохранителями.
Отмечается, что российский предприниматель исчез в Лимасоле — по месту своего проживания. Стражи порядка просят всех, кто может располагать сведениями о его местонахождении, связаться с правоохранительными органами.
Как пишут кипрские СМИ, к поисковой операции подключили подразделения гражданской обороны. Для обследования местности задействовали вертолет и беспилотные аппараты. Последний сигнал телефона Баумгертнера, как уточняется, зафиксировали в районе деревни Писсури. Территорию там оцепили.
