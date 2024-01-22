На юге Петербурга сгорел пассажирский автобус

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Утром 22 января на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге сгорел пассажирский автобус. Его цвет горожане могут безошибочно назвать, не видя фотографий, — конечно же, лазурный.
Вот и нынешним утром автобус МАЗ, следовавший по маршруту № 63, выгорел практически полностью. Возгорание произошло в передней части машины. Водитель успел открыть двери, и все пассажиры, ехавшие в автобусе, успели эвакуироваться. Всего их было 15 человек. Сам водитель также не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты. Хотя любой житель Петербурга сказал бы на это: «Потому что он лазурный!».
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Александр Бойцов