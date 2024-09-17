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Момент землетрясения с президентом Молдавии Санду попал в прямой эфир

17 сентября 2024, 08:48
Фото: РИА Новости/Родион Прока

Фото: РИА Новости/Родион Прока

В Кишиневе во время прямого эфира с участием президента Молдавии Майи Санду произошло землетрясение. Трансляцию вел телеканал Moldova 1.
Землетрясение длилось около минуты, его магнитуда составила 5,3.

Телеведущая выразила надежду, что это «хороший знак».



«Ух ты, ух ты! У нас что-то интересное происходит», — прокомментировала журналистка.
Прежде президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю*, которое было опубликовано на его YouTube-канале. В ходе беседы они обсудили начало специальной военной операции на Украине, отношения с Румынией, проблему взяток в стране, разногласия с Гагаузией и борьбу с оппозицией в Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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#землетрясение
#молдавия
Подозреваемый в покушении на Трампа собирался убить Путина
WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа грозил убить Путина и Ким Чен Ына
17 сентября 2024, 08:13

Фото: iStock/nixki

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Об этом рассказала американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Вернувшись в США, Уолш сообщила в Таможенную и пограничную службу о Рауте и других лицах, которых считала опасными. Она охарактеризовала американца, как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной угрозе со стороны Раута.

Известно, что Раут негативно оценивал планы Трампа «достигнуть соглашения» с Путиным для разрешения конфликта в Украине. Он полагал, что Соединенные Штаты должны продолжать предоставлять военную поддержку Киеву.

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#владимир путин
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Bloomberg: покушение на Трампа принесет неожиданные последствия для Зеленского
Bloomberg: покушение на Трампа привлекает ненужное внимание к Зеленскому
17 сентября 2024, 06:58

Связи подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Райана Уэсли Раута, с Украиной привлекают нежелательное внимание к президенту Владимиру Зеленскому, особенно накануне его переговоров с Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Для Зеленского это произошло в крайне неудачный момент, так как он пытается заручиться поддержкой Байдена в вопросе поставок дальнобойных ракет для использования против России. Неприятные ассоциации могут осложнить усилия украинского лидера по обеспечению необходимой помощи со стороны США.

Как подчеркивается в статье, покушение может повлиять на отношение к Украине не только в администрации Байдена, но и в возможной будущей администрации Трампа, если тот одержит победу на выборах. Это может усложнить для Зеленского получение поддержки в случае изменения политической обстановки в США.

Bloomberg отмечает, что симпатии Трампа к Украине и без того вызывали сомнения, а новый поворот событий может ещё больше повлиять на его позицию по украинскому вопросу, что добавляет неопределенности в и без того напряжённую ситуацию.

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В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от возвращения территорий
Lidovky: Украина рассматривает отказ от утраченных территорий
17 сентября 2024, 06:53

Украинские власти могут рассматривать возможность отказа от возвращения утраченных территорий, но не намерены признавать это публично. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.
«Руководство Украины готово смириться с утратой части своей территории. Этот вариант обсуждается уже давно. Однако публичное признание этого означало бы политическое самоубийство для президента Владимира Зеленского, правительства и оппозиции», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в Киеве снижается уверенность в успешном исходе противостояния с Россией, что связано с уменьшением поддержки со стороны Запада. В результате этого украинская армия может не иметь возможностей для нового контрнаступления, и руководство страны может быть вынуждено тайно или открыто отказаться от претензий на Донбасс и Крым.

Ранее стало известно, что Швейцария не будет проводить второй саммит мира по Украине. В МИД страны подтвердили, что в настоящее время не ведется подготовка к такому мероприятию.

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#армия
#саммит
#зеленский
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Секретная служба США раскрыла новые детали покушения на Дональда Трампа
Секретная служба США: подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить
17 сентября 2024, 05:38

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.
По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы.

«Подозреваемый не стрелял из своего оружия», — уточнил Роу, добавив, что Трамп находится под самой высокой степенью защиты.
Подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут — был ярым сторонником Украины и призывал американцев вступать в украинский «Иностранный легион».
Трамп, в свою очередь, заявил, что его противники — президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис — через свою риторику спровоцировали Раут на это покушение.

Ранее администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.

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Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена
Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным
17 сентября 2024, 04:30

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — заявил Бейтс. Он добавил, что в Соединенных Штатах не должно быть места политическому насилию или каким-либо его проявлениям.
Маск удалил свой комментарий, назвав его шуткой, после того как пользователи выразили беспокойство по поводу возможного неверного толкования его слов. По данным CNN, предприниматель первоначально не планировал удалять пост, но изменил решение после того, как один из подписчиков указал на опасность подобных заявлений.

Инцидент произошел на фоне второй попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник с автоматом попытался напасть на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь, однако преступник скрылся, но был задержан позже. Правоохранители обнаружили у него оружие и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

Ранее, 13 июля, на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании также была предпринята попытка покушения, в результате которой экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, где основными кандидатами станут действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
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Токаев заявил о невозможности победы над Россией в военном плане
Токаев заявил Шольцу о невозможности победить Россию в военном плане
17 сентября 2024, 03:56

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане. Об этом он сообщил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, передает пресс-служба главы республики в своем Telegram-канале.
Токаев обсудил с Шольцем вопросы урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — отметил он.
Президент Казахстана также подчеркнул, что в российско-украинском конфликте в первую очередь пострадают страны, прямо вовлеченные в него. Токаев выразил уверенность, что возможности для достижения мира еще существуют, и призвал к учету мирных инициатив, предложенных различными государствами, такими как Китай и Бразилия.

Ранее, в сентябре 2023 года, Токаев заявлял, что настало время для «мудрой дипломатии» в разрешении конфликта между Россией и Украиной, и подчеркнул важность проведения переговоров с учетом интересов обеих сторон.

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#олаф шольц
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В Британии заявили о неготовности к войне с Россией
DM: Британия не готова к конфликту с Россией в случае снятия запрета на удары
17 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Великобритания не готова к прямому военному столкновению с Россией из-за критического состояния своих вооруженных сил. Об этом сообщил колумнист Daily Mail Питер Хитченс.
Хитченс выразил обеспокоенность тем, что разрешение Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России может спровоцировать эскалацию конфликта. Однако, по его мнению, Британия не сможет активно участвовать в таком конфликте из-за нехватки новобранцев, недостаточного финансирования и отсутствия необходимой экипировки.

«Я по-прежнему не понимаю, зачем Британия участвует в прокси-войне между США и Россией», — добавил Хитченс.
Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон и пять экс-министров обороны призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине наносить удары по России с помощью ракет Storm Shadow, не дожидаясь одобрения США.

Напомним, ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.

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Пентагон прокомментировал появление российской авиации у границ США
Пентагон: США не видят угрозы в российских военных самолетах у своих границ
17 сентября 2024, 02:02

Фото: сайт Минобороны РФ

США не видят угрозы в появлении российских военных самолетов вблизи своих границ. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС. По ее словам, такие инциденты не являются чем-то необычным.
Сингх отметила, что появление российской авиации у границ США не представляет собой всплеска активности.

«Я не уверена, что это можно назвать всплеском... Мы не видим в этом резкого увеличения», — подчеркнула она.
При этом Пентагон продолжит отслеживать учения России и поддерживать связь с союзниками по НАТО.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 13 сентября отследило полет двух российских военных самолетов у Аляски.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о росте военного присутствия США у российских границ, мотивируя это «российской угрозой» и противодействием Китаю.

Ранее сообщалось, что Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.

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#сша
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Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область
Песков: приглашение ООН посетить Курскую область от Украины — провокация
17 сентября 2024, 01:38

Фото: Сайт Кремля

Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку таких заявлений со стороны международных организаций, передает РИА Новости.

«Подобные провокационные заявления не должны восприниматься всерьез. Это чистая провокация, и мы надеемся на разумную реакцию адресатов», — подчеркнул Песков.
15 сентября глава украинского МИД Сибига объявил о намерении официально пригласить представителей ООН и МККК для участия в гуманитарных миссиях в Курской области. По его словам, наблюдатели должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права и защите мирных жителей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.

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