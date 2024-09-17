Момент землетрясения с президентом Молдавии Санду попал в прямой эфир

Фото: РИА Новости/Родион Прока
В Кишиневе во время прямого эфира с участием президента Молдавии Майи Санду произошло землетрясение. Трансляцию вел телеканал Moldova 1.
Землетрясение длилось около минуты, его магнитуда составила 5,3.
Телеведущая выразила надежду, что это «хороший знак».
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Телеведущая выразила надежду, что это «хороший знак».
«Ух ты, ух ты! У нас что-то интересное происходит», — прокомментировала журналистка.Прежде президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю*, которое было опубликовано на его YouTube-канале. В ходе беседы они обсудили начало специальной военной операции на Украине, отношения с Румынией, проблему взяток в стране, разногласия с Гагаузией и борьбу с оппозицией в Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова