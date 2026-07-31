На юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего во время ремонта в жилом доме
На юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего прямо во время ремонтных работ в шахте жилого дома. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
ЧП произошло в подъезде дома 15/4 по Самаркандскому бульвару. По словам собеседника агентства, лифтёр проводил плановый ремонт лифтового оборудования, когда механизм неожиданно сорвался и придавил его.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Спасатели извлекли рабочего из-под конструкции и передали врачам. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
В настоящий момент сотрудники профильных ведомств выясняют точные причины падения лифта, проверяют техническое состояние оборудования и документацию по проведению ремонтных работ.
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