На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за ДТП с тремя авто
Утром в понедельник, 4 августа, на юго-востоке Москвы произошло серьезное ДТП.
Авария была с участием трех автомобилей и произошла на одном из участков Ставропольской улицы, в результате чего движение в сторону центра перекрыли. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль, внедорожник и грузовая машина. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс.
«На Люблинской ул. (в районе д.5) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.
Из-за ДТП образовалась пробка. Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты проезда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.