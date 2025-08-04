На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за ДТП с тремя авто

04 августа 2025, 16:23

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Утром в понедельник, 4 августа, на юго-востоке Москвы произошло серьезное ДТП.





Авария была с участием трех автомобилей и произошла на одном из участков Ставропольской улицы, в результате чего движение в сторону центра перекрыли. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль, внедорожник и грузовая машина. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс.





«На Люблинской ул. (в районе д.5) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.