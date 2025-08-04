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Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей Газпрома из Йошкар-Олы

Фото: iStock/Soumen Hazra

Погибшей в Дербенте российской туристкой оказалась 37-летняя сотрудница «Газпрома» из Йошкар-Олы Елена Краснова. На нее во время прогулки упало дерево возле Джума-мечети.



Данный факт сообщили в telegram-канале газовых компаний Марий Эл. Вместе с Красновой пострадали две москвички. Они были госпитализированы в больницу.

Краснова являлась секретарем в «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Ее коллеги выразили глубокую скорбь и назвали девушку доброй, активной и чуткой. По факту трагедии заведено уголовное дело за халатность, которая повлекла смерть человека. За преступление должны будут ответить должностные лица из Минприроды Дагестана.

Иван Мусатов

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