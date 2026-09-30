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На трассе под Волгоградом семь человек пострадали при столкновении двух машин

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с двумя автомобилями. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в аварии есть пострадавшие.



Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба примерно в 18:20 мск на 14-м километре автодороги.

Там столкнулись автомобили Škoda и LADA Granta. Семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних, доставили в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии. Информацию о состоянии пострадавших и причинах столкновения в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось об инциденте на западе столицы. Там произошло массовое ДТП с участием дорогих иномарок.

Ольга Щелокова

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