На трассе под Волгоградом семь человек пострадали при столкновении двух машин
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло ДТП с двумя автомобилями. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в аварии есть пострадавшие.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба примерно в 18:20 мск на 14-м километре автодороги.
Там столкнулись автомобили Škoda и LADA Granta. Семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних, доставили в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии. Информацию о состоянии пострадавших и причинах столкновения в ведомстве не уточнили.
Ранее сообщалось об инциденте на западе столицы. Там произошло массовое ДТП с участием дорогих иномарок.
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