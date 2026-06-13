Заведующая детсадом укусила ребёнка и солгала его родителям

13 июня 2026, 14:20

Заведующая детсадом в Лондоне укусила ребёнка и заявила, что это сделал он сам

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

В Лондоне руководительница детского сада укусила маленького ребёнка. Как сообщает Mirror, инцидент произошёл 24 ноября 2025 года.