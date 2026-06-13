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Заведующая детсадом укусила ребёнка и солгала его родителям

Заведующая детсадом в Лондоне укусила ребёнка и заявила, что это сделал он сам
Фото: Istock/ChiccoDodiFC

В Лондоне руководительница детского сада укусила маленького ребёнка. Как сообщает Mirror, инцидент произошёл 24 ноября 2025 года.



57-летняя Аманда Бирн, управляющая детсадом на юго-востоке Лондона, укусила воспитанника. Родителям сказали, что ссадины на руке появились из-за того, что ребёнок «в отчаянии» укусил себя сам.

На следующий день сотрудник охраны позвонил родителям и сообщил, что персонал видел: мальчика укусила именно Бирн. Потрясённые родные обратились в полицию и в Управление по стандартам в сфере образования. 26 ноября детский сад приостановил работу из-за отзыва лицензии и закрылся навсегда.

21 мая суд Бромли приговорил Бирн к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, обязал выплатить компенсацию £500 и пройти 20-дневную реабилитацию. Родители поблагодарили сотрудников, которые сообщили о случившемся, но остались недовольны приговором.

Ольга Щелокова

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