Россияне опоздали на рейсы из Турции в РФ из-за огромной пробки на трассе
Граждане РФ опоздали на рейсы из Турции в Россию из-за крупной пробки на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария с участием фуры на дороге в сторону аэропорта Антальи произошла накануне. ДТП создало пробку, в которой застряли несколько туристических автобусов с группами россиян.
Пассажиры не растерялись: они взяли багаж и направились до ближайшей развязки, чтобы поймать такси и уехать в аэропорт. Идти пришлось более трёх километров с багажом. Некоторые всё же успели на рейсы — несколько авиакомпаний, в том числе IrAero и Azur, перенесли вылеты, чтобы дождаться опоздавших.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии под Волгоградом. Там рухнул легкомоторный самолёт.
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