На юго-западе Москвы горит квартира

Объединение Wildberries с группой Russ вызвало волну слухов о «рейдерском захвате» маркетплейса. Что происходит с Wildberries и в каких сейчас отношениях сооснователь компании Татьяна и Владимир Бакальчук — рассказываем в материале «Радио 1».