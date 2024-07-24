На юго-западе Москвы горит квартира

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Квартира загорелась в доме на улице Молодёжная на юго-западе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале сообщило МЧС России.
Отмечается, что возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. В общей сложности, по последним данным, огонь охватил две тысячи квадратных метров.
Около 30 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда. Также четырёх человек спасатели вытащили из квартиры на восьмом этаже.
В настоящее время на месте происшествия работают более 150 пожарных и 46 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала.
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Около 30 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда. Также четырёх человек спасатели вытащили из квартиры на восьмом этаже.
В настоящее время на месте происшествия работают более 150 пожарных и 46 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала.
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Анастасия Чинкова