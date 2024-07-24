Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области

Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области

ГСЧС Украины: масштабный пожар на площади 30 гектаров бушует в Николаеве
24 июля 2024, 00:11
Фото: iStock/ArishaRay

Фото: iStock/ArishaRay

Украинские спасатели не могут потушить пожар на площади в 30 гектаров в Николаевской области. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что возгорание произошло на открытой местности, которая является потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами.

Пожарные не могут справиться с огнём из-за трудностей с подъездом техники к очагам горения и высокой растительности.



При этом, по данным ГСЧС, ситуация контролируется, в том числе и с помощью беспилотников, которые помогают следить за ситуацией с воздуха. Угрозы жилым домам нет.

Причину возникновения возгорания Госслужба не раскрыла.

Читайте также:

Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя

В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА

В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек
#украина
#пожар
#пожарные
#возгорание
Достижения.рф