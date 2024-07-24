Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области

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Украинские спасатели не могут потушить пожар на площади в 30 гектаров в Николаевской области. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что возгорание произошло на открытой местности, которая является потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами.
Пожарные не могут справиться с огнём из-за трудностей с подъездом техники к очагам горения и высокой растительности.
При этом, по данным ГСЧС, ситуация контролируется, в том числе и с помощью беспилотников, которые помогают следить за ситуацией с воздуха. Угрозы жилым домам нет.
Причину возникновения возгорания Госслужба не раскрыла.
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Пожарные не могут справиться с огнём из-за трудностей с подъездом техники к очагам горения и высокой растительности.
При этом, по данным ГСЧС, ситуация контролируется, в том числе и с помощью беспилотников, которые помогают следить за ситуацией с воздуха. Угрозы жилым домам нет.
Причину возникновения возгорания Госслужба не раскрыла.
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Анастасия Чинкова