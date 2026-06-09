На юго-западе Москвы в районе Коньково загорелся электрокар Zeekr
В московском районе Коньково загорелся электрокар Zeekr. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в районе 17:00 мск возле стоянки на улице Введенского, неподалёку от здания Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Водитель электромобиля припарковал машину, после чего из-под капотной крышки пошёл дым.
Затем свидетели увидели открытое пламя. Очевидцы рассказали, что перед этим они слышали хлопок. Прибывшие спасатели оперативно потушили возгорание. Огонь повредил переднюю часть автомобиля и моторный отсек.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Сотрудники перекрыли движение по дороге. Специалисты выясняют точную причину возгорания.
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