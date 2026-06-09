Студент выстрелил в человека и прыгнул с шестого этажа по указке мошенников

09 июня 2026, 18:22

В Тверской области студент вскрыл сейф и выпрыгнул с балкона из-за мошенников

Фото: Istock/NanoStockk

В Тверской области полиция разыскивает мошенников, которые принудили студента выстрелить в хозяина дома и спрыгнуть с шестого этажа. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».