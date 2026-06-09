Студент выстрелил в человека и прыгнул с шестого этажа по указке мошенников
В Тверской области полиция разыскивает мошенников, которые принудили студента выстрелить в хозяина дома и спрыгнуть с шестого этажа. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По информации следствия, злоумышленники обманом убедили несовершеннолетнюю девочку впустить в дом «сотрудника для рентгена сейфа». Этим сотрудником оказался 18-летний житель Москвы, которого аферисты тоже ввели в заблуждение.
Мошенники заставили молодого человека приехать в Тверскую область, проникнуть в жилище и вскрыть сейф. Отец девочки вернулся домой раньше обычного и застал незваного гостя на месте преступления.
Выполняя команду мошенников, студент выстрелил в хозяина из пневматического оружия, которое хранилось в сейфе, а затем прыгнул с балкона шестого этажа. Медики госпитализировали нападавшего. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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