Трое туристов из РФ и Казахстана едва не погибли во время купания во Вьетнаме
Трое туристов из России и Казахстана едва не погибли во время купания во Вьетнаме. Как уточняет Telegram-канал Mash, волны унесли мужчин в открытое море.
Группа из четырёх отдыхающих, среди которых двое россиян — парень и девушка 2002 и 1998 годов рождения, арендовала транспорт и отправилась из Нячанга на юг страны, чтобы посмотреть достопримечательности.
Во время поездки мужчины зашли в воду искупаться, но сильные волны унесли их в море. Двое с трудом добрались до берега, однако прибой снова и снова бил их о скалы. Третий оставался в воде.
Дежурные сотрудники пограничного поста в бухте Вунг Ро и полицейские получили сообщение о случившемся. Спасатели оперативно прибыли на место и помогли пострадавшим. Туристы получили травмы средней и лёгкой степени тяжести от ударов о прибрежные камни.
Читайте также: