Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете турецкого аэропорта

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Россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Об этом сообщает Hürriyet.
Уточняется, что инцидент произошел в Анталье. Ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут.
Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова