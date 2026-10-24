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На юго-западе Москвы загорелся санаторий

SHOT: в Ясенево загорелся санаторий «Узкое»
Фото: iStock/Prathaan

На юго-западе Москвы в районе Ясенево вспыхнул пожар в санатории «Узкое». Об этом пишет SHOT.



Сегодня утром, около 9 часов, произошло возгорание кровли двухэтажного здания, которое в настоящее время находится на реконструкции. По оценкам очевидцев, площадь пожара составляет примерно 200 квадратных метров, а открытое пламя стремительно распространяется.

На место происшествия уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Санаторий «Узкое», один из старейших санаторно-курортных комплексов Москвы, расположен на территории бывшей дворянской усадьбы «Узкое». В настоящее время это учреждение входит в структуру Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.

Екатерина Коршунова

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