На юго-западе Москвы загорелся санаторий
На юго-западе Москвы в районе Ясенево вспыхнул пожар в санатории «Узкое». Об этом пишет SHOT.
Сегодня утром, около 9 часов, произошло возгорание кровли двухэтажного здания, которое в настоящее время находится на реконструкции. По оценкам очевидцев, площадь пожара составляет примерно 200 квадратных метров, а открытое пламя стремительно распространяется.
На место происшествия уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
Санаторий «Узкое», один из старейших санаторно-курортных комплексов Москвы, расположен на территории бывшей дворянской усадьбы «Узкое». В настоящее время это учреждение входит в структуру Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.
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