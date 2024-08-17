НА ЗАЭС дали оценку безопасности на фоне сообщении о возможной атаке ВСУ

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечена безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
По словам собеседника агентства, персонал полностью гарантирует работу станции.
Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российских силовых структурах» сообщило, что украинские военные планируют использовать бомбы с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье. Предполагается, что целью Киева является хранилище отработанного ядерного топлива АЭС.
Украина заявила об отсутствии подобных планов.
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Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российских силовых структурах» сообщило, что украинские военные планируют использовать бомбы с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье. Предполагается, что целью Киева является хранилище отработанного ядерного топлива АЭС.
Украина заявила об отсутствии подобных планов.
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Александр Климов