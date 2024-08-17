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НА ЗАЭС дали оценку безопасности на фоне сообщении о возможной атаке ВСУ

17 августа 2024, 02:42
Фото: iStock/AB Photography

Фото: iStock/AB Photography

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечена безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
По словам собеседника агентства, персонал полностью гарантирует работу станции.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российских силовых структурах» сообщило, что украинские военные планируют использовать бомбы с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье. Предполагается, что целью Киева является хранилище отработанного ядерного топлива АЭС.



Украина заявила об отсутствии подобных планов.

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#запорожская область
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#украина
Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
17 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что в Курской области в плен попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бойцы бригады «Азов»*.
«Взяли в плен трех, одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», – заявил генерал-майор.

Генерал-майор Алаудинов также отметил, что российские войска атаковали в Курской области пять пикапов, пять бронемашин, два грузовика и беспилотный робот-сапер.

Накануне вечером Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 220 военнослужащих.

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Стали известны детали о рассказавших про планы Киева пленных солдат ВСУ
Рассказавшие о бомбе пленные ВСУ служили в атаковавшей Курскую область бригаде
16 августа 2024, 23:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) , пленные которой раскрыли планы Киева атаковать российские атомные объекты, участвовала в атаке на Курскую области. Эту информацию цитирует РИА Новости со ссылкой на ВГА Харьковской области.

Ранее Украину обвинили в том, что она планировала нападения на атомные электростанции в Курске и Запорожье в качестве провокации. Об этом сообщили в управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

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#харьковская область
#украина
#россия
#всу
#киев
#бомба
#плен
#солдаты
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В МИД заявили об использовании Киевом HIMARS для атаки по гражданским объектам
Захарова: ВСУ применили HIMARS в ходе атаки гражданских объектов под Курском
16 августа 2024, 23:31

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, использовали системы HIMARS в ходе гражданских объектов в Курской области, ​сообщается на ​сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что сегодня ведомство сообщило о ряде терактов, совершенных украинской стороной на российской территории.

«В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими НIMARS», – отметила она.

Дипломат напомнила, что мост через Сейм Глушковского района был полностью разрушен в результате атаки ВСУ. Виновные понесут «суровое наказаны», добавила она.

В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост через реку Сейм. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#всу
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#удар
#ракета
#мария захарова
#россия
#мид рф
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Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов
Подмосковные спасатели напомнили о лесных пожарах перед сезоном сбора грибов
16 августа 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В конце лета в Подмосковье начинается сезон активного сбора грибов, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там обратили внимание на то, что многие даже не задумываются об опасности брошенной в лесу спички, непотушенного окурка или непогашенного костра.
«Листья, мох, хвоя, валежник – всё это воспламеняется в одно мгновение. С треском горят молодые ели и сосны. В основном именно по вине человека страдают леса, сельхозугодья и дачные участки. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что нельзя бросать в лесу горящие спички, непотушенные окурки, тлеющие тряпки, сжигать мусор, разводить костры в пожароопасный период, оставлять стеклянные бутылки или осколки.

Помимо этого, запрещено оставлять в лесу мусор, особенно пропитанный маслом, бензином и другими горючими материалами. Нельзя также поджигать траву или кустарники на полянах и опушках леса, в садах и на полях.

Разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
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Газ взорвался в подъезде дома в Калининградской области, есть пострадавший
Один человек пострадал во время взрыва газа в подъезде дома под Калининградом
16 августа 2024, 20:06

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв бытового газа произошел в поселке Новое Голубево под Калининградом вечером 16 августа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает пресс-служба УМВД региона. Хлопок произошел в 17.30 по московскому времени. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб, скорая и полиция.
В момент взрыва в квартире на третьем этаже находился 39-летний мужчина. Его с различными травмами экстренно увезли в больницу. Волна была такой силы, что в доме повредило еще четыре квартиры. К счастью, больше никто не пострадал.

Жильцов подъезда эвакуировали и увели на безопасное расстояние. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб и полиции. В точных причинах и подробностях утечки газа разбираются эксперты.

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#происшествия
#люди
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Самолет Fouga Magister разбился во время авиашоу на юге Франции
Коллекционный самолет разбился во время шоу во Франции – видео
16 августа 2024, 19:29

Фото: istockphoto / saiko3p

На юге Франции разбился самолет Fouga Magister, который принадлежал французскому авиаклубу. Инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов, на глазах у сотни зрителей и участников 16 августа.
Все случилось в тот момент, когда пилоты выполняли показательные маневры в воздухе, сообщает французское издание Figaro. Точные причины крушения пока не сообщаются. Местные СМИ информируют, что коллекционный самолет упал в море у побережья Лаванду. Крушение произошло около18.00 по московскому времени.


О наличии жертв пока неизвестно. По предварительной информации, пилот не смог катапультироваться, поскольку самолет не оборудован специальным креслом.

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#пилоты
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В ФРГ более 30 часов тушат пожар на складе крупнейшего производителя стали
Bild: в Германии более 30 часов горит склад ThyssenKrupp
16 августа 2024, 19:25

Фото: iStock/Distortion Media

Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген горит более 30 часов. Об этом информирует газета Bild.
Уточняется, что пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа, и продолжается до сих пор. К ликвидации огня привлечены более 200 сотрудников экстренных служб.

Согласно информации источник, дым достиг соседнего города Саарбрюккена, который располагается в 15 километрах от горящих складских помещений. Причина возгорания уточняется. Данные о пострадавших и жертвах в настоящее время не поступали.

Ранее сообщалось, что на территории завода в Люберцах произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Хохотал после изнасилования: сожители матери из Барнаула надругались над сыном и домогались дочери
16 августа 2024, 19:11

Фото: istock /mactrunk

14-летний подросток из Барнаула покончил с собой после того, как отчим надругался над ним. Оказалось, что младшая сестра школьника ранее тоже была подвергнута насилию, но от другого отчима. Что скрывала мать семейства и что произошло с ребенком в день трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Подросток из Барнаула


Антон воспитывался в полной семье, имел старшую сестру. В какой-то момент отношения между родителями стали портиться и они развелись. 38-летняя мать Антона стала менять сожителей и вскоре сошлась с молодым мужчиной. Ему было всего 23 года. Новый возлюбленный уже неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Разница в возрасте пару не смущала. Избранник красиво ухаживал за женщиной и лояльно относился к ее детям.

Антон рос любознательным, активным и послушным ребенком. При этом мать явно обделяла его вниманием. Знакомые семьи рассказали, что мальчик часто не доедал, донашивал вещи за сестрой.

День трагедии


Летом семья находилась на даче. В роковой августовский день 23-летний отчим взял Антона с собой на рыбалку, где и совершил насилие над подростком. После этого мужчина позвонил матери Антона и попросил забрать их домой. Позже соседи семейства расскажут, что женщина не заметила никаких странностей в поведении сына, когда привезла его домой.

«Лена сказала, что когда она приехала за ними, то они были веселые и хохотали. Извините меня, как может ребенок хохотать после изнасилования? Как она могла не заметить, что что-то случилось?» – недоумевали местные жители.

Фото: istock /burcu saritas

Старшая дочь подвергалась насилию


Оказалось, что в семье ранее уже происходило подобное. Когда старшей дочери Елены было 12 лет, ее домогался первый отчим. Девочка рассказала обо всем матери, но женщина не сочла это событие поводом для расставания с возлюбленным. После инцидента пара прожила вместе еще три года. Соседи предполагают, что мужчина заплатил Елене крупную сумму денег, чтобы «замять дело».


Прощание с подростком


14-летний Антон не смог пережить произошедшую с ним трагедию и свел счеты с жизнью. На прощание с подростком пришли жители со всего поселка. Каждый задается вопросом – почему Антон ни к кому не обратился за помощью, почему остался с этим кошмаром один на один.

Не исключает общественность и того, что с ребенком на самом деле мог расправиться отчим.

Уголовное дело


Отчим Антона задержан, ему уже предъявлено обвинение. Следствию еще предстоит выяснить обстоятельства гибели подростка и установить, действительно ли было совершено самоубийство.

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В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей
16 августа 2024, 17:25

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Сосьве Свердловской области внезапно скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Об этом сообщает E1.RU.
Брат погибшей Сергей предположил, что у Марии произошла остановка сердца. По его словам, женщина готовила завтрак для детей, как вдруг упала на кухне и скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти является инсульт. Уточняется, что без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет.

От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым женщина развелась. Следить за старшей дочкой будет мама покойной. В настоящее время решается вопрос о воспитании других детей.

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