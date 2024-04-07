На ЗАЭС сообщили о последствиях атаки дронов-камикадзе ВСУ

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
При атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС никто не пострадал, радиационный фон в норме. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, приводит ее слова ТАСС.
ВСУ атаковали ЗАЭС дронами-камикадзе. За несколько минут до инцидента на объекте проводили обследование эксперты МАГАТЭ.
Сотрудники станции сообщили, что места прилетов БПЛА будут показаны специалистам.
Напомним, один из дронов упал в районе столовой, расположенной на территории станции. Разрушений на земле нет. Это не первая атака ВСУ на ЗАЭС. Прежде БПЛА повредил грузовик, который разгружал продукты для сотрудников станции. Пострадавших удалось избежать.
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Сотрудники станции сообщили, что места прилетов БПЛА будут показаны специалистам.
Напомним, один из дронов упал в районе столовой, расположенной на территории станции. Разрушений на земле нет. Это не первая атака ВСУ на ЗАЭС. Прежде БПЛА повредил грузовик, который разгружал продукты для сотрудников станции. Пострадавших удалось избежать.
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Анастасия Хохлова