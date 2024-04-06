В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС

Фото: istock / Wlad74
Президент Украины Владимир Зеленский отдает приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы вызвать резонанс в мире и привлечь внимание Запада к Украине, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«У Зеленского паника, он в отчаянии — на фронте все рушится. Ему нужны хоть какие-то "победы" и актуализация происходящего», — отметил он.По словам Рогова, украинский лидер путем ядерного терроризма пытается вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе.
Читайте также:
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС
Гросси назвал отключение резервной электролинии реальной угрозой ЗАЭС
Директор ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ будет уведомлено об атаке ВСУ на станцию
Артем Кузьмин