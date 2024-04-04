Гросси назвал отключение резервной электролинии реальной угрозой ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза». Об этом сообщается на сайте организации.
«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту. Причина последнего сбоя не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами», – сказано в заявлении.4 апреля сообщалось, что на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ. Также 22 марта отключалась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», котоаря обеспечивает электроснабжение электростанции.
Ранее сообщалось, что директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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