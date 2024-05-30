Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело

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В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Сообщается, что максимальное наказание — шесть лет колонии.
По информации канала, причиной ещё одного дела стала давняя история певца в соцсетях, в которой он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Сейчас публикация удалена. Всего ему грозит 7 лет колонии. Это уже 5 уголовное дело, которое возбудили против певца.
Ранее сообщалось, что певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По информации канала, причиной ещё одного дела стала давняя история певца в соцсетях, в которой он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Сейчас публикация удалена. Всего ему грозит 7 лет колонии. Это уже 5 уголовное дело, которое возбудили против певца.
Ранее сообщалось, что певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова