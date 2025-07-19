Пятилетний мальчик попал под машину в Тольятти и погиб
Пятилетний мальчик погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Тольятти.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в субботу, 19 июля. Инцидент произошел в Комсомольском районе города. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
«По предварительной информации, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Honda Civic, на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на пятилетнего мальчика», — сказано в сообщении ведомства.
Водитель иномарки утверждает, что ребенок неожиданно появился на дороге. Перед этим стало известно о ДТП с участием грузовика и каршеринга в Сочи. По словам правоохранителей, легковушка двигалась с небезопасной скоростью.