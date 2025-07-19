Застрявшим в Ростовской области пассажирам оперативно помогает Народный фронт

19 июля 2025, 22:12

Фото: istockphoto/GKV

Пассажирам, которые застряли в Ростовской области, оперативно помогает Народный фронт. Об этом в субботу, 19 июля, сообщила пресс-служба организации.





Движение более 50 поездов приостановили на фоне падения обломков беспилотника на перегоне Лихая-Замчалово в регионе. Губернатор Юрий Слюсарь уточнял, что два поезда обесточены из-за обрыва линии электропередачи.





«Поезда идут с многочасовыми опозданиями. Стоит жара 30 градусов. Волонтёры Народного фронта и Объединённого гуманитарного штаба распределили три станции, где раздаем продукты, детское питание, средства гигиены», — сказано в сообщении Народного фронта.