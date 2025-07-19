ДТП с участием грузовика и каршеринга произошло в Сочи, есть погибшие

19 июля 2025, 22:38

Водитель каршеринга погиб в ДТП с большегрузом на трассе А-147 в Сочи

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Смертельное ДТП с участием большегруза и каршеринга произошло в Сочи на трассе А-147. Как сообщили в региональной пресс-службе ГАИ, водитель каршеринга скончался, троих малолетних пассажиров госпитализировали.





Правоохранители рассказали, что шофер легковушки Belgee допустил аварию с грузовиком, не соблюдая скоростной режим.





«…В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний водитель автомобиля Belgee (каршеринга). Также 15-летняя и две 17-летние девушки-пассажиры были госпитализированы», — добавили в ГАИ.

