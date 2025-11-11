На западе Москве ликвидирован бордель в подвале торгового центра
В Москве ликвидирован бордель, располагавшийся в подвале торгового центра на западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Как уточнили в ведомстве, 39-летняя женщина, приехавшая из другого региона, выступала администратором заведения. Она контролировала работу борделя, встречала клиентов и рассчитывалась с сотрудницами. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ («организация занятия проституцией»).
Кроме того, против трех работников заведения составлены административные протоколы по ст.6.11 КоАП РФ. В ходе обыска полицейские изъяли мобильные телефоны, черновую документацию и деньги. Бордель функционировал в подвале торгового центра на улице Барклая, уточнили в пресс-службе.
