Движение на северо-востоке Москвы ограничили из-за пожара на Осташковской улице
В северо-восточном округе Москвы крупный пожар на Осташковской улице привёл к ограничению движения транспорта. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В своём сообщении ведомство уточнило, что сотрудники экстренных служб полностью перекрыли движение по улице Тайнинская в районе дома 5. Пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы сейчас работают на месте происшествия.
Дептранс Москвы рекомендует водителям планировать маршрут заранее и объезжать закрытый участок по Осташковскому проезду и Магаданской улице. В ведомстве просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и учитывать информацию о перекрытии.
Ранее сообщалось, что более 700 человек экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в центре Москвы.
