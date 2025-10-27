Пьяный водитель насмерть сбил школьниц и влетел в продуктовый магазин под Екатеринбургом

27 октября 2025, 19:19

В Свердловской области пьяный водитель сбил трёх школьниц и протаранил магазин

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области в городе Ревда автомобиль на большой скорости влетел в здание продуктового магазина, по пути сбив нескольких пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.