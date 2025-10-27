Достижения.рф

Пьяный водитель насмерть сбил школьниц и влетел в продуктовый магазин под Екатеринбургом

В Свердловской области пьяный водитель сбил трёх школьниц и протаранил магазин
В Свердловской области в городе Ревда автомобиль на большой скорости влетел в здание продуктового магазина, по пути сбив нескольких пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 гонял по улицам города и потерял управление. Машина выехала на тротуар, где в это время три школьницы ждали зелёного сигнала светофора.

Двое детей погибли на месте, третью девочку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения автомобиль пробил витрину и влетел в торговый зал продуктового магазина.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства аварии и состояние водителя уточняются.

