Пьяный водитель насмерть сбил школьниц и влетел в продуктовый магазин под Екатеринбургом
В Свердловской области в городе Ревда автомобиль на большой скорости влетел в здание продуктового магазина, по пути сбив нескольких пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 гонял по улицам города и потерял управление. Машина выехала на тротуар, где в это время три школьницы ждали зелёного сигнала светофора.
Двое детей погибли на месте, третью девочку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения автомобиль пробил витрину и влетел в торговый зал продуктового магазина.
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства аварии и состояние водителя уточняются.
