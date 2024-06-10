На западе Москвы под окнами многоэтажки обнаружены тела женщины и её сына

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Тела женщины и её несовершеннолетнего сына обнаружены под окнами многоэтажного дома на западе Москвы. Трагедия произошла в жилом комплексе «Долина грез» на Крылатской улице.
По сообщению телеграм-канала Baza, женщина и подросток выпали из окна на седьмом этаже. Сначала вниз упал 16-летний парень, а следом за ним — его мать в возрасте 45-50 лет. Оба скончались до приезда скорой помощи. Прибывшие медики только констатировали смерть. По предварительным данным, её причина — травмы, полученные в результате падения с высоты.
Сообщение в полицию поступило в 9:05 по московскому времени. В настоящее время на месте работают правоохранители. По факту происшествия инициирована проверка. Оперативники выясняют все обстоятельства и подробности случившегося.
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