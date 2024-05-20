Женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа в Калининграде

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Калининграде женщина и ее семилетняя дочь выпали из окна четвертого этажа, пишет Klops.ru.
По данным издания, все случилось накануне на улице Вагоностроительной. Женщина позвонила в полицию и говорила что-то невнятное.
Наряд приехал на место, но дверь никто не открыл. Полиция вызвала спасателей. В этот момент мать и дочь выпали из окна квартиры.
Как пишет Klops.ru, мать погибла, а ребенок госпитализирован. Жизни девочки ничего не угрожает, она находится под постоянным наблюдением врачей.
Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в издании.
Читайте также:
Опубликованы кадры задержания мэра Енакиево в ДНР по подозрению во взятке
Госдеп о гибели Раиси: Иран сам виноват в том, что использовал старый вертолет
Житель Амурской области выпил со знакомым и остался без квартиры
Наряд приехал на место, но дверь никто не открыл. Полиция вызвала спасателей. В этот момент мать и дочь выпали из окна квартиры.
Как пишет Klops.ru, мать погибла, а ребенок госпитализирован. Жизни девочки ничего не угрожает, она находится под постоянным наблюдением врачей.
Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в издании.
Читайте также:
Опубликованы кадры задержания мэра Енакиево в ДНР по подозрению во взятке
Госдеп о гибели Раиси: Иран сам виноват в том, что использовал старый вертолет
Житель Амурской области выпил со знакомым и остался без квартиры
Алёна Самарева