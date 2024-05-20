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Женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа в Калининграде

В Калининграде женщина с дочерью выпали из окна четвертого этажа жилого дома
20 мая 2024, 22:06
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Калининграде женщина и ее семилетняя дочь выпали из окна четвертого этажа, пишет Klops.ru.
По данным издания, все случилось накануне на улице Вагоностроительной. Женщина позвонила в полицию и говорила что-то невнятное.

Наряд приехал на место, но дверь никто не открыл. Полиция вызвала спасателей. В этот момент мать и дочь выпали из окна квартиры.



Как пишет Klops.ru, мать погибла, а ребенок госпитализирован. ​Жизни девочки ничего не угрожает, она находится под постоянным наблюдением ​врачей.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ​издании.

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Появились кадры задержания мэра Енакиево в ДНР по подозрению во взятке
20 мая 2024, 21:54

Фото: iStock/BrianAJackson

УФСБ России по ДНР публикует кадры задержания мэра города Енакиево Романа Храменкова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным ведомства, Храменков через посредника вымогал деньги у местного бизнесмена и директора одной из организаций за помощь в оформлении аренды помещений в регионе.


Возбуждено уголовное дело.

О задержании Храменкова стало известно в понедельник. По версии следствия, он получил взятки в размере 13 миллионов рублей.

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20 мая 2024, 21:45

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Госдеп США прокомментировал гибель Раиси, передает РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что власти Ирана несут ответственность за использование 45-летнего вертолета в плохих метеоусловиях.

В воскресенье иранские СМИ сообщили, что вертолет с президентом Ирана Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган на северо-западе страны.

На место происшествия были направлены спасатели. В понедельник стало известно, что иранский лидер и сопровождавшие его официальные лица погибли.

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#вертолёт
#происшествия
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Житель Амурской области выпил со знакомым и остался без квартиры
Житель Амурской области остался без квартиры после застолья со знакомым
20 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/kmk-vova

Житель Амурской области остался без квартиры после того, как выпил со знакомым, пишет AMUR.LIFE.
Пострадавший осознал, что с ним произошло только после того, как вышел из реабилитационного центра.

По данным издания, аферист знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения квартирой. После этого он продал жилье за 4 миллиона рублей.

Выйдя из центра реабилитации и не обнаружив в доме своих вещей, пострадавший обратился в полицию.

​Злоумышленника приговорили к 4,5 года заключения. Вину он не признал и подал апелляцию. Суд не изменил свое решение — приговор вступил в силу.

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#квартира
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МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан
МИД: Россия обеспокоена сообщениями о нападении на туристов в Афганистане
20 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/iDymax

Россия обеспокоена сообщениями о теракте против иностранных туристов в Афганистане и рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну, заявили в МИД РФ.
«В Москве встревожены сообщениями о теракте против иностранных туристов в Афганистане. 17 мая на рынке в Бамиане были убиты три гражданина Испании, еще четверо иностранцев получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении ведомства.
МИД России настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от посещения Афганистана из-за сложной ситуации с безопасностью. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Абдула Матина Кани сообщило, что число погибших в результате стрельбы в Бамиане возросло до шести.

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В московском ресторане произошел сильный пожар
Shot: в ресторане в московском районе Люблино произошел сильный пожар
20 мая 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Distortion Media

В ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве произошел крупный пожар, сообщил Telegram-канал Shot.
Возгорание было локализовано на площади 350 квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания, и из него самостоятельно эвакуировались 12 человек, включая сотрудников и посетителей. На месте работают экстренные службы.



Ранее МЧС сообщило о пожаре в Приморском районе на Богатырском проспекте 55, корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров.

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#мчс
#пожар
#жизнь
#женщины
#человек
#возгорание
#кровля
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В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
Генштаб Ирана создал комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
20 мая 2024, 19:50

Фото: iStock/Zeferli

Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, в котором погибли президент республики Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
Об этом сообщил телеканал IRIB. По словам Багери, для выяснения причин трагедии в Иране привлекут всю технику и мощности армии и командования полиции.

Он уверил, что члены комиссии еще утром прибыли на место происшествия в провинцию Восточный Азербайджан и начали свою работу.

Ранее начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами рассказал, что один из пассажиров упавшего вертолета — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения. Он связался с главой администрации президента по телефону.

Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. Всего погибло восемь человек.

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#иран
#вертолёт
#комиссия
#смерть
#президент
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В Дагестане 22-летняя похищенная девушка вышла на связь и объяснилась
В Дагестане 22-летняя похищенная девушка заявила, что ушла по своему желанию
20 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/MaloriMay

Похищенная в Дагестане 22-летняя девушка записала видео, где заявила, что ушла по собственному желанию.
Об этом пишет Telegram-канал Baza. По ее словам, она сама уехала с парнем по имени Башир.

По ее словам, она сама уехала с парнем по имени Башир, отметив, что не имеет к нему никаких претензий. При этом мать девушки уверена, что на ее дочь надавили. Она рассказала, что ей прислали видео, где ее дочь заплаканная и вся дрожит.

Сторона «похитителей» рассказала, что на девушку никто не давил и она ушла сама, так как молодые люди влюблены друг в друга. Однако отец девушки был против их брака и подобрал дочери другого кандидата.

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На Ставрополье женщине во время ЭКО подсадили материал другого мужа

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Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
#дагестан
#девушка
#видео
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Россиянке во время ЭКО подсадили материал чужого мужа
На Ставрополье женщине во время ЭКО подсадили материал другого мужа
20 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/Inside Creative House

На Ставрополье врачи перинатального центра допустили ошибку при культивации эмбриона.
Вместо материала мужа будущей матери подсадили материал другого мужчины, сообщает НТВ.

По данным семьи, сомнения в отцовстве возникли, когда они узнали, что у дочери третья группа крови. У ее родителей — первая и вторая группы.

Медики пытались обвинить женщину, что она забеременела от другого мужчины, но, как пояснил ее муж, диагноз его супруги этого не позволяет.

Кроме этого, ребенок родился с генетической особенностью — у девочки синдром Дауна. Семья не понимает, как стало возможным появление ребенка с генетическим отклонением, когда процедура ЭКО должна исключать это.

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#ставропольский край
#мать
#эко
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Российского замминистра обвинили в многомиллионных хищениях у сирот
Замминистра науки и просвещения КБР обвинили в хищении 49 млн руб у сирот
20 мая 2024, 18:56

Фото: iStock/Motortion

Замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
По данным региональной прокуратуры, чиновник обвиняется по статье о халатности, которая повлекла причинение особо крупного ущерба. Ему грозит до шести месяцев ареста. Уголовное дело передано в суд, добавили в ведомстве.

Как сообщает следствие, хищение выделенных в бюджете денег на реализацию министерством 45 госконтрактов произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения замминистра к службе. Контракты на поставку жилья были заключены с некой коммерческой компанией.

В отношении предпринимателя тоже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в суд.

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#россия
#чиновники
#суд
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